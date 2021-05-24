Диетологи перечислили самые полезные продукты для переболевших коронавирусом

Людям после перенесенной коронавирусной инфекции полезно включать в рацион сложные углеводы, например, цельнозерновые продукты, а также бобовые, йогурты, настой чайного гриба и богатые омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами орехи. Уверенность в этом выразила диетолог Прити Тяги, пишет индийская газета The Pioneer.

В свою очередь, доктор Рохини Патил отметила, что правильное питание после COVID-19 поможет восстановить микрофлору кишечника и укрепит иммунитет. Также после болезни следует спать по восемь-девять часов в сутки, чтобы помочь иммунной системе восстанавливаться, и в целом не торопиться возвращаться к темпу жизни до перенесенного заболевания. Это касается как физических, так и умственных нагрузок, пояснила диетолог.

Кроме того, необходимо потреблять достаточное количество воды, указала специалист.