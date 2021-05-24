В Техасе злоумышленники угнали карету скорой помощи и попытались скрыться от полиции

Американские пользователи соцсети TikTok опубликовали видеоролик, на котором запечатлен побег угонщиков, скрывающихся от полиции на автомобиле скорой помощи.

Как следует из комментариев под роликом, действие происходит в Техасе. Злоумышленники, незаконно завладев каретой медицинской службы, попытались быстро скрыться, избегая заслонов, которые поставили им на дороге полицейские.

«Убегать на колесах» им пришлось вдоль железной дороги, однако в какой-то момент им преградили дорогу джипы полиции. Ничуть не смущаясь и не пугаясь больших черных машин с многозначительными эмблемами, а также самих работников правоохранительных органов в форме - угонщики в буквально смысле перелетели на огромной скорости по воздуху через перекресток и столкнулись с полицейским джипом, перевернув его.

Работник полиции, с счастью, успел при этом вовремя отойти в сторону и не пострадал.