Второе высшее образование для представителей творческих профессий предлагают сделать бесплатным

Граждане, обладающие творческими способностями, будут иметь возможность получить второе высшее образование в области искусств за счет бюджета, если они поступят в федеральные вузы на направления, специально отобранные Правительством. Этот законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по образованию и науке во вторник, 25 мая.

Так, в соответствии с законопроектом, второе бесплатное высшее образование возможно будет получить по специальностям режиссера театра, кино и телевидения, композитора, дирижера, переводчика художественной литературы, а также литературного работника.

Напомним, ранее, в декабре 2019 года по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа президент России Владимир Путин дал поручение Правительству о подготовке инициативы о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров. В настоящее время за счет бюджета возможно получить только первое высшее образование. Однако в творческие профессии зачастую люди приходят уже в достаточно зрелом возрасте, накопив необходимый жизненный опыт.

Как ранее уточняла заместитель министра культуры Ольга Ярилова, получить возможность бесплатного второго высшего образования в этой сфере можно будет по результатам творческого конкурса. Само же поступление будет проходить в рамках установленных цифр приема без увеличения финансирования.