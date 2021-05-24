Автоледи не поддалась на провокации молодого мужчины и «прокатила с ветерком» на капоте 8 км в Красном Селе

В городе Красное Село, расположенном под Санкт-Петербургом, женщина-водитель решила наказать подошедших к ней с явно провокативными действиями и намерениями молодых людей. Когда мужчины начали ее провоцировать и пытаться открыть машину, в которую она уже села и завела ее, владелица транспортного средства не стала оставливаться и обращать внимания на «недоброжелателей».

В итоге самый наглый юноша также не пожелал уступать своей «обидчице» и начал делать вид, что бросается под колеса ее машины, однако и на эти действия женщина на рулем «не клюнула», и не стала реагировать. Разозленный находчивостью женщины-водителя, провокатор зацепился за край ее машины и забрался на капот, где лег на него, распластавшись.

Правда, его очередная выходка-ухищрение закончилась тем, что он отправился кататься в таком положении «с ветерком» по выбранному для него маршруту владелицей автомобиля по дороге на ближайшие восемь километров до деревни Яльгелево. При этом молодой мужчина не спрыгивал с машины даже на светофоре.

Видео происходящего выложено в видео-хостинг YouTube. Как пишет местный портал 78.ru, обстоятельства произошедшего выясняются. Автоледи грозит лишение прав. При этом что стало с незадачливо навязавшим свое внимание даме хамом-попутчиком в конечной точке маршрута - история пока умалчивает.