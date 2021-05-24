В Королеве водитель автомобиля устроил стрельбу на дороге

В Королеве на улице Октябрьская водитель автомобиля Range Rover устроил стрельбу на дороге.

Очевидцы поделились кадрами произошедшего в Сети. Как отмечается, изначально водитель не захотел уступать дорогу пешеходам на переходе, после чего один из них ударил по автомобилю самокатом. Далее 47-летний водитель вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Пешеходы же, как отмечается, были в нетрезвом состоянии и напали на мужчину, после чего тот достал травматическое оружие и начал стрельбу.

Двоих пострадавших в результате инцидента доставили в центральную городскую больницу. Серьезных травм у них нет.