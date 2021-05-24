Спецназовцы из России и Сербии дали «Совместный ответ» террористам в рамках учений на Балканах

Успешные решения многочисленных задач по защите собственных рубежей удалось продемонстрировать военнослужащим из России и Сербии в рамках совместный учений «Совместный ответ» на Балканском полуострове. Засады на лесной тропе, высадка десанта, штурм городских зданий и форсирование водных преград - в каждой из них военнослужащие показали отличную боевую выучку и высокую слаженность.

Как заявил прибывший в Сербию на учения статс-секретарь заместитель министра обороны России Николай Панков, совместная подготовка российских и сербских войск не направлена против кого-либо, а является очередным подтверждением российско-сербской дружбы.

«За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе. Уверен, что сотрудничество наших стран будет активно развиваться и по другим направлениям», - отметил заместитель главы главного военного ведомства РФ.

Медали «За укрепление боевого Содружества» и «За отличие в учениях» Николай Панков вручил российским военнослужащим, а его коллега - замминистра обороны Александр Фомин - наградил сербских солдат. Как заявил Фомин, что в рамках военного сотрудничества Россия передала Сербии партию боевой техники.

«Мы не сомневаемся в том, что эта техника, отвечающая всем современным стандартам и требованиям, укрепит боевой потенциал сербской армии, а также будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета территориальной целостности страны», - отметил Александр Фомин.

В совместном российско-сербском тактическом учении от российской стороны задействованы до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.