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Эстафета в рамках конкурса «АрМИ-2021» «Десантный взвод» прошла для военнослужащих ВДВ под Ярославлем

Валентина Пескова
06:58 24.05.2021
Гвардейцы в рамках Армейских международных игр преодолевали полосу препятствий со стрельбой из различных положений на дистанции в три километра в Ярославской области на полигоне «Песочное» на конкурсе по полевой выучке «Десантный взвод».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне «Песочное» в Ярославской области прошли испытания для военнослужащих Воздушно-десантных войск в рамках конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Этап начался с эстафеты отделений, в ходе которой гвардейцы из 10 частей и соединений ВДВ преодолевали полосу препятствий со стрельбой из различных положений на огневых рубежах из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7Д, проходя дистанцию в три километра.

На огневом рубеже военнослужащие совершали по пять выстрелов из автомата и пулемета Калашникова и одному выстрелу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7Д) из каждого положения. За промахи по мишеням команде добавлялось штрафное время. Также команда получала штрафное время за нарушение условий преодоления полосы препятствий.

Результат каждого десантного взвода отдельной воинской части складывался из общего времени каждого отделения за прохождение дистанции и добавленного штрафного времени, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В итоге первое место в эстафете досталось хозяевам трассы - гвардейцам Ивановского воздушно-десантного соединения. Второе место отдали десантникам из Тулы, а третьими стали военнослужащие из Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.

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