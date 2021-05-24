В одном из арабских районов Иерусалима вспыхнули ожесточенные столкновения с полицией

В одном из арабских районов Иерусалима вспыхнули ожесточенные столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Беспорядки начались накануне на Храмовой горе у стен мечети Аль-Акса. Там сторонники палестинского движения ХАМАС набросились на так называемых «умеренных». Полиции пришлось применить силу.

У мечети выставили оцепление. Несколько зачинщиков драки были задержаны, однако противостояние остановить не удалось. Для того, чтобы разогнать радикалов, пришлось применить светошумовые гранаты.

Столкновения на улицах Иерусалима продолжаются несмотря на хрупкое перемирие, объявленное между Израилем и Палестиной. Режим прекращения огня вступил в силу после двух недель непрерывных обстрелов. За это время с обеих сторон были выпущены тысячи ракет. Около трехсот человек погибли.