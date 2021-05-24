Генпрокуратура РФ: киберпреступность стала представлять угрозу национальной безопасности России

Резкая тенденция к возрастанию масштаба киберпреступности в России, учитывая то, что раскрываемость данных преступлений пока находится еще на не достаточно возможном высоком уровне, представляет огромную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации.

Как заявил начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры РФ Андрей Некрасов, за последние годы проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий стали в крайней степени актуальны.

Он сообщил, что в 2020 году количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, многократно увеличилось.

«Зафиксированный рост данных посягательств составил 73,4%, а их общее количество за год достигло 510,3 тысяч», - цитирует Некрасова ТАСС.

Если пять лет назад на долю киберпреступлений приходилось менее 2% от общего количества противоправных деяний, то в 2020 году они составили уже 25% среди всех преступлений, зарегистрированных в России. Наибольшее количество их было зафиксировано в Санкт-Петербурге (с 2,2 тысяч в 2019 году оно увеличилось до 19,5 тысяч, или на 780%) и Ленинградской области (с 3 тысяч до 7,4 тысяч, на 143%).

Тенденции к данному явлению тесно связаны с цифровизацией общественных отношений, а также с такими особенностями интернет-киберпространства, - как доступность информации, ее трансграничный характер, охват широкой аудитории и анонимность пересылаемых сообщений.