В Якутии эвакуировали первый обнаруженный фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б»
В Якутии вывезли из района падения первый фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б», обнаруженный в Алданском районе.
© Фото: sakha.gov.ru
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В Якутии эвакуировали первый обнаруженный фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б»
В Якутии вывезли из района падения первый фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б», обнаруженный в Алданском районе.
© Фото: sakha.gov.ru
|
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