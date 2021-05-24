В стране и мире В Якутии эвакуировали первый обнаруженный фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б» Алена Миронова В Якутии вывезли из района падения первый фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б», обнаруженный в Алданском районе. © Фото: sakha.gov.ru Читайте нас на: Специалисты вывезли из района падения в Якутии первый фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б», обнаруженный в Алданском районе. Об этом сообщает Минэкологии республики. © sakha.gov.ru Отмечается, что в ходе облетов воздушно-поисковой группы в Алданском районе обнаружили два фрагмента створок головного обтекателя. Один из них распилили на части, после чего вывезли из района падения, разместив в специальном контейнере. В дальнейшем фрагмент отравят на утилизацию на космодром «Восточный». © sakha.gov.ru В Кобяйском районе упавшие части ракеты-носителя пока не удалось обнаружить. Пуск ракеты-носителя с космодрома состоялся 26 апреля. Следующий запуск запланировали на пятницу, 28 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика