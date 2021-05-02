СМИ: в поместье королевской семьи Великобритании проникли злоумышленники

Два человека незаконным путем проникли в поместье, принадлежащее королевской семье Великобритании. Упомянутое здание располагается в Большом Виндзорском парке на территории Беркшира.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Ими оказались 29-летня девушка и 31-летний мужчина. Как указали в полиции, пара перелезла через забор и проникла в частные владения.

В настоящее время молодые люди отпущены под залог. Об этом пишет Daily Star. По факту произошедшего ведется расследование.