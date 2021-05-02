СМИ: в поместье королевской семьи Великобритании проникли злоумышленники
Нарушители проникли на территорию королевского поместья в Британии.
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Два человека незаконным путем проникли в поместье, принадлежащее королевской семье Великобритании. Упомянутое здание располагается в Большом Виндзорском парке на территории Беркшира.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Ими оказались 29-летня девушка и 31-летний мужчина. Как указали в полиции, пара перелезла через забор и проникла в частные владения.
В настоящее время молодые люди отпущены под залог. Об этом пишет Daily Star. По факту произошедшего ведется расследование.