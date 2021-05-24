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Понтонные подразделения инженерных войск отправились в уникальную экспедицию по рекам России

Алексей Курильченко
Олег Лавров
05:48 24.05.2021
В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны военные инженеры приступили к переходу по речным путям России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В акватории судоходной реки Ока понтонные подразделения инженерных войск впервые в истории совершают уникальный переход по речным путям. Чтобы привести в движение понтон длинною с нефтеналивной танкер требуется сразу шесть буксирных катеров.

За месяц экспедиции подразделения сплавятся по шести рекам: Ока, Волга Северский Донец, Дон, Белая и Кама. Пройдут по территории пяти водохранилищ и двадцати шлюзов. Суммарная протяженность маршрута - более 5 тысяч километров.

Один из понтонов жилой: с казармой и кухней. Это полноценный дом на воде.

«Все военнослужащие обеспечены всем необходимым. Это горячее питание, питьевая вода, душ и умывание»,- рассказывает начальник парома 28 понтонно-мостовой бригады центрального подчинения гвардии Дмитрий Трантин.

На втором понтоне - выставка достижений инженерных войск. Ее показывают гражданам в городах где происходит швартовка. Стенд посвящен экипировке и передовым изобретениям инженерных войск.

Робота «Скарабей» со сферической камерой использовали во время Сирийской операции. Здесь же трофеи – взрывные устройства, которые обезвредили наши саперы во время локальных конфликтов. Военные инженеры в Сирии разминировали освобожденные территории и обеспечивали функционирование российской авиабазы Хмеймим. Экспозиция рассказывает с чем столкнулись наши военные.

На экскурсию в Муроме многие пришли с детьми. Отец Виктории служит в подразделении штурма и разграждения инженерных войск. Девочка впервые вживую видит, чем занимается этот род войск. 

«Родители должны приобщать детей к познаниям, истории и всему, что связано с обороноспособностью РФ», - рассказывает мама девочки Алена.

За месяц перехода каждое понтонное подразделение отработает более 30 специальных задач, которые необходимы во время боевых действий.

«Возможности самих звеньев на таком удалении, движение на воде, в волну, груженые. Проверить правильность заданных характеристик и возможности нашего парка», - рассказывает генерал-лейтенант, начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

Максимальный переход, который осуществят понтонеры инженерного соединения без швартовки   - почти 2000 километров. 22 июня в день начала Великой Отечественной войны подразделения прибудут в Волгоград. Где пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

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