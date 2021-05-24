Рекорд трассы: мотострелки ЦВО показали мастерство на первом этапе всеармейского конкурса «Суворовский натиск»

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 Центрального военного округа одержали победу в первом этапе всеармейского конкурса «Суворовский натиск», который проходит в Челябинской области. Военнослужащим также удалось установить рекорд трассы, пройдя дистанцию за 47 минут и 33 секунды.

Три экипажа БМП-2 ЦВО в составе мотострелкового взвода преодолели 18-километровую дистанцию с препятствиями без штрафных кругов, поразив все девять групп мишеней: противотанковые гранатометы, управляемые ракеты, вертолеты и боевые машины пехоты «противника» на удаленности от 600 до 3000 метров. Средняя скорость прохождения одного круга при этом составила около 15 минут, а процент попаданий - 96%.

Рекорд прохождения одного круга дистанции установили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Они проехали его за 13 минут и 20 секунд. При прохождении дистанции (кроме огневого рубежа) экипажи боевых машин преодолели девять искусственных и естественных препятствий, таких как курган высотой около пяти метров, брод глубиной до 1,5 метров и противотанковый ров с проходом, при прохождении которого с помощью подрыва мин имитировалась обстановка артиллерийского обстрела.

По итогам первого этапа победу одержала команда ЦВО, которая единственная преодолела дистанцию без штрафных кругов. На втором месте разместились мотострелки ВВО, а третье место заняли экипажи ЗВО, на 10 секунд опередив курсантов ДВОКУ.

Участники всеармейского этапа конкурса «Суворовский натиск» распределены по двум дивизионам. Первый дивизион представлен экипажами боевых машин пехоты БМП-2 Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Московского и Дальневосточного военных общевойсковых командных училищ. Во втором дивизионе соревнуются команды Западного, Южного военных округов и Дальневосточного военного общевойскового командного училища на боевых машинах пехоты БМП-3. Всего в конкурсе участвует девять команд, более 300 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.