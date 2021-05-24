Армия Российские миротворцы обеспечили паломникам безопасность посещения монастыря Амарас в Нагорном Карабахе Алексей Курильченко Военнослужащие российского миротворческого контингента сопроводили паломников в монастырь Амарас на линии разграничения сторон. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас очередной группой из 80 паломников. Эти люди прибыли сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю городов и деревень. «Большое спасибо, что вы здесь, что вы охраняете нас. Мы очень благодарны вам и хотим, чтобы вы всегда были здесь. Пусть Бог благословит вас и желаем, чтобы все у вас было хорошо, и чтобы на нашей родной земле всегда был мир», - сказала паломница Весмира Габриэлян. © Минобороны РФ В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, средневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения сторон. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню. © Минобороны РФ Ранее миротворцы сопроводили 123 паломника, посетивших церковь Святого Воскресения в Лачине и монастыри Амарас и Гандзасар. Провокационных действий в отношении российских военнослужащих или нарушений режима прекращения огня отмечено не было. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика