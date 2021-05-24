В Петербурге завершился первый этап всеармейских соревнований среди военных связистов «Уверенный прием»

В Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного завершился первый этап всеармейских соревнований среди военных связистов. В состязаниях впервые приняли участие 20 команд, в том числе команда, представляющая Росгвардию.

В ходе соревнований военнослужащие продемонстрировали свои навыки в обеспечении связи, приеме и передаче радиограмм, работу на оборудовании IT-структуры, а также преодолели этапы военизированной эстафеты.

Победители соревнований получили награды от представителей руководящего состава академии. Также ряд участников удостоился наград от предприятий промышленности, занимающихся вопросом создания комплексов и средств связи.

Триумфаторы конкурса представят российские Вооруженные Силы на VII Международных армейских играх АрМИ-2021.

Ранее на базе Военной академии связи завершился ежегодный всеармейский конкурс профессионального мастерства по определению лучших специалистов в области управления войсками (силами) и лучших расчетов дежурных смен центров (пунктов) управления «Центр управления–2021».