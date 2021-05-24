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Окружить и разгромить: в Приморье завершилось масштабное учение по противодесантной обороне

Алексей Курильченко
04:48 24.05.2021
В Приморье завершилось масштабное учение по противодесантной обороне с военнослужащими ВВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа в Приморском крае, завершили масштабное учение, в ходе которого отработано противодействие морскому десанту. Мероприятие состоялось под руководством командующего объединением генерал-майора Алексея Подивилова.

На учении применялись новейшие методы и тактики ведения боя по отражению десанта условного противника. Тактические группы объединения нанесли удары с использованием штатного вооружения танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, а также противотанковых ракетных комплексов, поразив при этом свыше 800 целей.

Авиагруппа объединения ВВС и ПВО уничтожила мишени, имитирующие группы кораблей противника. Кроме того, на практике военнослужащие совершенствовали применение беспилотной авиации и борьбу с БПЛА условного противника.

В масштабном учении по противодесантной обороне приняли участие свыше 1,5 тысяч военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты Ка-52, а также штурмовая и бомбардировочная авиация.

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