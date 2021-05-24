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«Удар под дых»: на Украине прокомментировали отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Анна Берестовая
04:30 24.05.2021
Экс-глава МИД Украины прокомментировал решение США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG.
«Удар под дых»: на Украине прокомментировали отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
© Фото: Nord Stream 2, Twitter, Globallookpress
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Отказ Соединенных Штатов вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством «Северного потока - 2», на Украине назвали «ударом под дых». Таким образом высказался экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Он отметил, что сильнее в данной ситуации тревожит даже не крайне высокий шанс окончания строительства газопровода, а то, что планы США не упоминались при недавнем визите Энтони Блинкена.

«С партнерами, которых уважают, так не поступают», - обозначил бывший глава МИД Украины в Facebook.

Климкин отметил, что кризис доверия в отношениях с американскими партнерами сейчас был бы очень нежелателен для Украины. Он напомнил, что после завершения постройки «Северного потока -2» Украина лишится транзитного статуса для транспортировки ресурсов в ЕС.

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