«Охотники на террористов»: как проходят тренировки лучшего подразделения сирийского спецназа

Молниеносный захват, без единого выстрела. Это подразделение сирийского спецназа называют «Охотниками за ИГИЛ*», лучшие из лучших. За годы войны они хорошо изучили стратегию и тактику бандформирований. Террористические группы они находят там, где их найти казалось невозможным.

Тренировки сирийского спецназа проходят под руководством российских военных инструкторов. Все устроено так, чтобы учение фактически не отличалось от реального боестолкновения. Патроны и снаряды – боевые. Не так давно все эти навыки помогли отряду устранить серьезную группировку боевиков.

«Наша главная задача - защищать сирийскую пустыню от оставшихся банд террористов. Как только нас перебросили сюда, мы сразу узнали, что здесь несколько групп боевиков, в ходе разведки мы установили их местонахождение. Мы провели операцию и захватили там 10 человек, нашли схрон оружия. Некоторые из этих боевиков хотели взорваться, но не успели привести в действие "пояса смертников". Нам было важно захватить их живыми, чтобы получить сведения о других боевиках», - рассказал командир бригады ВС САР Самир Дамахири.

В учебном бою Азаддину Аль Хамуду выпала роль террориста. Он говорит, что даже исполнять ее противно. В армию Азаддин пришел добровольцем, после того как увидел, что творили боевики в его родном городе на севере Сирии. Решение пришло само.

«У нас в семье трое военных. Один из моих братьев был тяжело ранен в бою и я решил его заменить. Моя мать гордится мной. Я видел боевиков и видел, что они делают. Все эти казни и террор. Вот после этого я решил, кем я буду», - вспоминает Азаддин.

Сирийский спецназ обучают так, чтобы каждый из них мог принять бой в любой момент, в любой местности и с любым видом оружия. И это не только штурмовые группы. Огромную роль в боевой операции играют саперы. Они, фактически, находятся на острие атаки, обеспечивая штурмовой группе безопасный проход. И именно на минную войну террористы сейчас делают наибольший упор.

«Я могу припомнить много случаев, когда боевики специально устанавливали мины так, чтобы поразить как можно больше гражданских. Наши противники не новички, когда я вижу, что и как они сделали, я понимаю, что это серьезный враг! Они используют американские боеприпасы часто, особенно противопехотные мины», - рассказывает военнослужащий ВС САР Халед Нуаф Набхан.

Крайне важен, говорят командиры, и чисто психологический момент. Довольно часто боевики, из числа непримиримых, не желая сдаваться в плен подрывают себя. И боец должен уметь понять, насколько серьезны в этот момент намерения террориста.

«Очень сложно это сделать. Если мы видим, что самоподрыв неизбежен, мы стреляем по террористу. Но обычно мы очень аккуратно и скрытно подходим к ним. И мы научились понимать, кто взорвется, а кто только кричит об этом», - сказал командир бригады ВС САР Самир Дамахири.

Учебные бои «Охотники за ИГИЛ*» проводят достаточно часто. Но еще чаще, подразделение принимает участие в реальных боестолкновениях. За несколько лет террористы построили на севере Сирии огромное количество укрепрайонов, схронов с боеприпасами, которыми пользуются скрытые ячейки боевиков. И каждый раз, вот так на полигоне, сирийский спецназ отрабатывает навыки противодействия любым новым хитростям террористов.

*ИГИЛ - «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация.