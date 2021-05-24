В стране и мире Нацгвардия США покидает посты охраны Капитолия Алексей Курильченко Бойцы национальной гвардии США завершают работу по охране Капитолия, их заменят полицейские. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Солдаты американской национальной гвардии завершают миссию по охране Капитолия в Вашингтоне и готовятся покинуть свои посты. Их работу продолжит полиция города. «Более тысячи бойцов, остававшихся в районе Капитолия, готовятся к отбытию. У меня нет информации о дополнительных запросах или желании полиции Капитолия запросить дополнительные силы», - цитирует РИА Новости заявление представителя Пентагона Джона Кирби. Для обеспечения безопасности на инаугурации президента Джозефа Байдена, которая прошла в январе, в Вашингтон были стянуты около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Отмечается, что солдат перебросили и из отдаленных штатов, включая Флориду, Мэн и Юту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика