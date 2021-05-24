Боевики за сутки совершили 40 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

На территории Идлибской зоны деэскалации за минувшие сутки было зарегистрировано 40 обстрелов со стороны боевиков. Атака была совершена членами террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*.

В частности, 20 обстрелов зафиксировали в провинции Идлиб, 11 - в провинции Латакия, два - в Алеппо и еще семь обстрелов были совершены в провинции Хама. Такие данные сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Карпов.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», - уточнил он.

В Сирии прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо, прошедшее по маршруту от пункта пропуска Гариб до Бандар-Хан и в обратном направлении. Кроме того, подразделения российской военной полиции в осуществили патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке.

Ранее, в середине мая, террористы совершили серию атак в Идлибской зоне деэскалации. Максимально в этом месяце было зарегистрировано 66 обстрелов за одни сутки.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.