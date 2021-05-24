Эксперт рассказала, как правильно носить контактные линзы

Если человек носит контактные линзы, то он не должен злоупотреблять ношением. Он должен строго соблюдать время использования контактных линз, об этом рассказала «Звезде» офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова.

«Если мы говорим о мягкой контактной линзе, то она не должна быть на глазу больше, чем шесть часов в день. У нас обычно люди перенашивают контактные линзы и возникают очень тяжелые осложнения, бывают и не обратимые последствия. Это не только инфекционные осложнения, потому что контактная линза - инородное тело и находится на поверхности глаза. Риск не только в той инфекции потенциальной, которая может находится на наших руках, на линзе. Мы ежедневно касаемся поверхности глаза», - сказала Шилова.

Также эксперт отметила, что контактная линза на глазу заставляет роговицу работать в более напряженном режиме. Длительное ношение контактных линз вызывают гипоксию - снижение попадания кислорода в ткани роговицы.

«То есть роговица омывается за счет слезы и когда на поверхности находится контактная линза, то не хватает питательных веществ. Если носить больше положенного времени в течение дня, чем нужно, то возникает дефицит стволовых клеток и необратимые изменения. Например, происходит врастание сосудов в прозрачную часть роговицы. Это вызывает осложнения», - добавила офтальмолог.

По мнению профессора, самый безопасный способ коррекции, если человек не решился на лазерную коррекцию или хирургическую, это очки.

«Конечно, контактная линза дает более широкое поле зрения. Оправа, например, при больших минусах ограничивает поле, сужает ту комфортную зону, которую видит пациент», - отметила Шилова.

Для многих контактная линза, по мнению эксперта, комфортный или приемлемый способ коррекции.

«Если вы надеваете контактные линзы несколько часов в день, несколько дней в неделю, то есть нерегулярно, а чередуете контактные линзы с очками, то какое-то время это допустимо. Но все равно это должно проходить под контролем офтальмолога. Раз в год вы должны обязательно показывать специалистам свою роговицу. Не только сетчатку, но и роговицу, чтобы вовремя заметить те изменения, которые потенциально может вызвать контактная линза», - заключила профессор Татьяна Шилова.

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