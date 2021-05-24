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Определен победитель в ориентировании на местности в рамках всеармейского этапа конкурса «Десантный взвод»

Анна Берестовая
02:25 24.05.2021
Определена команда десантников, одержавшая победу на текущем этапе ориентирования на местности в рамках конкурса «Десантный взвод».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В рамках проходящего конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», военнослужащие определяли лучших в ориентировании на местности. Этап «Ориентирование по выбору в составе отделений без экипажей» прошел вблизи города Плес Ивановской области, где ежегодно проводится первенство РФ по спортивному ориентированию.

Перед стартом испытания участники получили специализированные электронные чипы на каждого члена команды, компасы и карты с отмеченными областями нахождения контрольных точек. Командиры взводов и отделений проложили маршруты.

На маршруте участники конкурса преодолели до 30 километров по пересеченной местности с естественными преградами в виде лесных ручьев и рек, поваленных деревьев или высокой травы и кустарника. За каждую минуту свыше отведенных двух часов засчитывался штраф и команды теряли по одному баллу из набранных ими на контрольных точках.

Показав лучшее время, первое место завоевала команда хозяев – десантников Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения. Вторыми стали представители отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ. Третье время показала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

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