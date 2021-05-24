В стране и мире Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы интеграции и ситуацию с самолетом Ryanair Светлана Головина Телефонные переговоры Михаила Мишустина и Романа Головченко состоялись вечером 24 мая. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте российского кабмина. В ходе разговора главы правительства обсудили вопросы сотрудничества стран и интеграции в Союзном государстве. Кроме того, премьер Белоруссии рассказал о ситуации, сложившейся вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair и «недружественных шагах Европы». По словам пресс-секретаря главы правительства республики Александры Исаевой, в данном контексте особенно выделяются латвийские должностные лица, «совершившие неприемлемый поступок в отношении Государственного флага Беларуси, противоречащий всем нормам межгосударственных отношений». Также в ходе переговоров Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика