«Разгребая завалы»: как прошла первая очная встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена

Первые переговоры и первое очное знакомство Сергея Лаврова и Энтони Блинкена началось на мажорной ноте - американский госсекретарь говорит, что России и США нужно по-новому выстраивать отношения. Но минуту спустя все скатывается в привычную риторику ультиматумов и назиданий. Сразу следует жесткий ответ: мы готовы разговаривать, но только как равноправные партнеры.

«Если Россия агрессивно ведет себя по отношению к нам и нашим союзникам, мы будем вынуждены ответить. Необходимо не только противостоять эскалации конфликта, но и защищать свои интересы. Однако есть много вопросов, где наши интересы пересекаются. И по этим вопросам, убежден, мы сможем сотрудничать – борьба с пандемией, изменение климата, ядерные программы, Иран», - заявил Блинкен.

Прежде, чем решать вопросы, о которых говорил Блинкен, сперва было бы неплохо разобраться с главным: как и на каких условиях мы в принципе готовы работать друг с другом.

«Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы очень серьезно расходимся в тех подходах к задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным с фактами на столе. И конечно, на взаимоуважительной основе», - ответил Сергей Лавров.

Высылка российских дипломатов из США и стран-сателлитов, наши зеркальные меры. Заявления Байдена о Путине за гранью дипломатии и здравого смысла – все это создает такой фон, что многие сейчас говорят о Холодной войне 2.0.

«Мы готовы разгрести завалы, которые остались от предыдущих администраций США в том, что касается функционирования дипломатических миссий: и Соединенных штатов в России и России в США. Потому что, если мы не будем обеспечивать нормальные условия для работы дипломатов, то мы будем, по сути дела, подрывать само значение дипломатии, которое заключается в наведении и поддержании мостов и диалогов», - отметил глава российского МИД.

Будто для моральной поддержки Блинкена, всего в нескольких десятках метров от здания, где шли переговоры, на рейде стоял датский сторожевой корабль НАТО. Поведение Альянса – говорит на встрече Сергей Лавров – еще одно препятствие для выстраивания нормальных отношений России и США. Западная группировка у наших границ становится все больше. И чтобы ни говорили в Вашингтоне, все понимают, что происходит.

«Сейчас, пользуясь этой игрой слов, что на постоянной основе не должны быть существенные боевые силы, нам объявляют, что может быть "постоянно-ротационное присутствие", в частности, в открытую в Вашингтоне обсуждаются планы развертывания дополнительных существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО 1997 года», - отметил Лавров.

В администрации Байдена давно грозили санкциями против «Северного потока-2». И тут накануне саммита заявили: вводить их не будут. Многие заговорили о том, что это шаг навстречу России, стали думать, каких еще примирительных жестов ждать от Белого дома. Гадать долго не пришлось: саммит закончился и санкции ввели. Вашингтон делает шаг вперед и тут же два назад.

«Такая тактика – раскачивание то в одну, то в другую сторону – то кнут, то пряник – это то, что свойственно в последнее время США. Джозеф Байден тут не изобрел велосипед. То есть риторика может быть мягкой или дружелюбной, но тут нужно следить за руками, а они продолжают делать то, что они делают последние 15 лет: вводят санкции, настраивают другие страны против России», - считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Портить отношения и в то же время создавать видимость, что пытаешься их восстановить – это политика, которая давно не работает. Уловкам США в Кремле уже не верят. И никто, как когда-то это сделал Горбачев после встречи с Рейганом в Рейкьявике, не начнет ядерное разоружение. Об этом еще накануне арктического саммита открыто говорили в нашем МИДе.

«Мы видим много сигналов из США, слышим правильные слова. О том, как важны предсказуемость и стабильность в наших отношениях. О том, что нам нужно выстраивать прагматический диалог. Все это совпадает с нашим подходом. У нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и, разумеется, что ни о какой "Перезагрузке 2.0" сейчас не может идти и речи», - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Россия доверяет не словам, а делам. А что делают США? Увеличивают свое военное присутствие у наших границ, выходят из Договора по открытому небу, о ракетах средней и меньшей дальности, Система стратегической стабильности трещит по швам – на церемонии вручения верительных грамот послам об этом говорил Владимир Путин.

«Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Последовательно выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений. Озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью», - заявил президент.

Российский лидер не раз говорил о «красных линиях», которые Россия никому не позволит пересекать. Но Вашингтон постоянно пытается за них заступить. Будь то дипломатия, Донбасс, ядерные вооружения. В тот день, когда Блинкен встречался с Лавровым, на полях Арктического форума Байден заявил, что Россия «неправильно ведет себя» в Арктике, нарушает правила судоходства. Так он интерпретировал развитие Северного Морского Пути и наших военных баз.

«Десятилетиями общепринятые нормы - такие как свобода судоходства - обеспечивали стабильность мировой экономики и безопасности. Теперь мы видим, что эти правила все больше ставятся под вопрос как быстрым развитием технологий, так и подрывными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно это обсуждал: как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом Путиным», - заявил Байден.

То есть получается, ни по одному из ключевых вопросов власти США с Россией разговаривать не хотят, вектор своей внешней политики менять не собираются. А всерьез обсуждают только второстепенные темы.

«США нужен главный враг. Россия – самый удобный. Это не будет меняться в ближайшие 10 лет. Это уже фон нашей внешней политики. Там такие встречи, как Блинкен - Лавров... Там есть красивые слова, как будто он (Блинкен - прим. ред.) там пытается договориться, но когда Блинкен вернется домой, он будет говорить со своими людьми совсем по-другому: и там будет опять очень жесткий разговор в отношении России», - рассказал американский журналист, специалист по связям с общественностью Джон Вароли.

От этой первой встречи Лаврова и Блинкена зависело, ждать ли саммита с участием лидеров стран. Прошло несколько дней, а в Кремле так и не ответили, состоится он или нет. Ни о чем конкретном в Рейкьявике не договорились. Видимо, поэтому главный вопрос так и повис в воздухе.

Если отношения двух стран не двигаются с места, если ни о чем существенном не удается договориться - зачем США создавать видимость, что они якобы готовы идти нам навстречу? Снять санкции, чтобы тут же ввести новые, заявить о сотрудничестве, чтобы сразу перейти к обвинениям. К чему эта игра в плохого и хорошего полицейского?

«Американцы уперлись в ситуацию, которая требует для них переосмысления, перегруппировки сил, и они в этот момент как обычно предлагают нам переговоры. Они считают так: если по всем этим направлениям Россию победить невозможно, давайте попробуем ее обмануть. Они пытаются нас обмануть, заболтать, делать то, что делали и раньше. А их цель следующая: все страны мира, включая Россию, не должны представлять конкуренцию для Штатов», - считает политолог Сергей Михеев.

Конечно, все понимают, что встречаться нужно. Иначе тупик, Холодная война 2.0. А этого никто не хочет. И в Кремле готовы общаться с Белым домом, но только в том случае, если будет предмет разговора. Пока - и это в очередной раз показывает Рейкьявик - прорыва не происходит. Американский истеблишмент, пытаясь проводить прежнюю политику, просто топчется на месте.