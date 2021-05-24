В Новосибирске с большой высоты рухнула люлька со строителями. Происшествие случилось из-за поломки механизма спуска-подъема конструкции. Об этом сообщает СУСК по региону.

«На строительном объекте вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находилось трое рабочих», - говорится в сообщении.

Инцидент случился на территории будущего жилого комплекса на улице Кропоткина. При падении люльки пострадали три человека. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.