В стране и мире В Алтайском крае ураганный ветер снес аллею: видео Кира Карон Очевидцы поделились видео в Сети. © Видео: Природа Алтая / Nature of Altai, ВКонтакте © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Алтайском крае в селе Усть-Коксе ураганным ветром повалило центральную аллею. Пользователи социальной Сети поделились происшествием. На кадрах видно, как два дерева упали прямо посередине улицы. О пострадавших не сообщается. Ранее в результате мощной песчаной бури и урагана в Астрахани пострадали два человека. На одного из них с высоты рухнула кирпичная кладка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика