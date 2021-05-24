В Алтайском крае ураганный ветер снес аллею: видео
Очевидцы поделились видео в Сети.
© Видео: Природа Алтая / Nature of Altai, ВКонтакте © Фото: МЧС РФ
В Алтайском крае в селе Усть-Коксе ураганным ветром повалило центральную аллею. Пользователи социальной Сети поделились происшествием.
На кадрах видно, как два дерева упали прямо посередине улицы. О пострадавших не сообщается.
Ранее в результате мощной песчаной бури и урагана в Астрахани пострадали два человека. На одного из них с высоты рухнула кирпичная кладка.