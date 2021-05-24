Президент Боливии вакцинировался от коронавируса «Спутником V»
Луис Арсе получил первую дозу российского препарата.
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В понедельник, 24 мая, президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса российской вакциной
«Спутник V». Об этом сообщает Боливийское информационное агентство.
«Граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти», - сказал глава государства.
Договоренности о поставках «Спутника V» в Боливию были достигнуты в декабре прошлого года. Вакцинация стартовала в конце января 2021 года. На данный момент в стране более миллиона граждан получили как минимум первую дозу препарата.