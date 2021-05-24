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Президент Боливии вакцинировался от коронавируса «Спутником V»

Светлана Головина
17:30 24.05.2021
Луис Арсе получил первую дозу российского препарата.
Президент Боливии вакцинировался от коронавируса «Спутником V»
© Фото: PXM Bolivia, YouTube
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В понедельник, 24 мая, президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса российской вакциной
«Спутник V». Об этом сообщает Боливийское информационное агентство.

«Граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти», - сказал глава государства.

Договоренности о поставках «Спутника V» в Боливию были достигнуты в декабре прошлого года. Вакцинация стартовала в конце января 2021 года. На данный момент в стране более миллиона граждан получили как минимум первую дозу препарата.

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