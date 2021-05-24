В стране и мире Президент Боливии вакцинировался от коронавируса «Спутником V» Светлана Головина Луис Арсе получил первую дозу российского препарата. © Фото: PXM Bolivia, YouTube Читайте нас на: В понедельник, 24 мая, президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса российской вакциной

«Спутник V». Об этом сообщает Боливийское информационное агентство. «Граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти», - сказал глава государства. Договоренности о поставках «Спутника V» в Боливию были достигнуты в декабре прошлого года. Вакцинация стартовала в конце января 2021 года. На данный момент в стране более миллиона граждан получили как минимум первую дозу препарата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика