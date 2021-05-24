Пристрастить молодежь к инновациям: в технополисе ЭРА завершился фестиваль «Старт в науку»

Технополис ЭРА завершил фестиваль инновационных идей «Старт в науку». Церемонию закрытия провел начальник Главного управления кадров Минобороны России, генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В этом году фестиваль был проведен в онлайн-режиме. География проведения вышла за пределы России - также были представлены работы воспитанников довузовских образовательных организаций Белоруссии, Армении и Таджикистана.

«Сегодня здесь, в Военном инновационном технополисе «ЭРА», мы подводим итоги одного из самых интересных и увлекательных интеллектуальных состязаний воспитанников государств СНГ», - сказал Горемыкин.

Он добавил, что фестиваль преследует цель привлечения талантливой и инициативной молодежи к исследованиям и проектам, к науке и технике, к их инновационным отраслям.

Участники фестиваля предоставили более четырех сотен научно-исследовательских и проектных работ. Темы были самые разные - нано- и биотехнологии, информационные науки, решение проблем исчерпаемости природных ресурсов, и так далее. Работы были оценены жюри - в его состав вошло 12 докторов и 20 кандидатов наук.