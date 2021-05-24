Биолог назвал признаки бешеного животного

Дикое животное старается избегать человека при встрече. В случае обратного поведения зверь, скорее всего, заражен бешенством. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал биолог-охотовед, академик РАЕН Анатолий Кудактин.

«Животные избегают человека если животное пошло на контакт с человеком, это признак бешенства, это очень опасное заболевание. А вот если подошел зверь, пытается ласкаться или кусает, это неадекватное поведение, это только у бешеного животного, больного, избегайте таких животных, не вздумаете к ним приближаться и общаться», - указал специалист.

В случае укуса дикого животного нужно незамедлительно отправиться в медицинское учреждение и принять соответствующие меры.

Также биолог отметил, что в некоторых случаях дикие животные могут быть агрессивны, даже если не инфицированы. Это происходит, когда звери воспринимают человека как возможную угрозу подрастающему потомству.