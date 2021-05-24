В Петрозаводске в телевышку ударила молния

В Петрозаводске во время дождя молния ударила в телевышку. Инцидент был зафиксирован на камеру видео наблюдения.

На кадрах видно, как электрический разряд попадает в телевизионную вышку.

Ранее житель Тверской области запечатлел на видео момент попадания молнии в здание одной из школ города. Очевидец снял природное явление из окна дома, располагавшегося напротив учреждения.