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Сайт «Единой России» подвергся атаке хакеров

Анна Берестовая
01:05 24.05.2021
Сайт предварительного голосования партии «Единая Россия» был атакован хакерами с нескольких тысяч IP-адресов.
Сайт «Единой России» подвергся атаке хакеров
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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«Единая Россия» сообщила, что сайт партии подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Благодаря вовремя сработавшей защите, адреса атакующих удалось заблокировать, прервав попытку обнаружить уязвимые места в работе интернет-ресурса.

Для атаки был выбран сайт предварительного голосования PG.ER.RU. Об этом сообщили в официальном  Telegram-канале партии.

Как отметили в IT-отделе партии, в связи с географическим разбросом заблокированных адресов можно сделать вывод, что хакеры использовали специальный бот-нет, создающий сеть из взломанных компьютеров.

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