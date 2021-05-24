Сайт «Единой России» подвергся атаке хакеров
Сайт предварительного голосования партии «Единая Россия» был атакован хакерами с нескольких тысяч IP-адресов.
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
«Единая Россия» сообщила, что сайт партии подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Благодаря вовремя сработавшей защите, адреса атакующих удалось заблокировать, прервав попытку обнаружить уязвимые места в работе интернет-ресурса.
Для атаки был выбран сайт предварительного голосования PG.ER.RU. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии.
Как отметили в IT-отделе партии, в связи с географическим разбросом заблокированных адресов можно сделать вывод, что хакеры использовали специальный бот-нет, создающий сеть из взломанных компьютеров.