В стране и мире Сайт «Единой России» подвергся атаке хакеров Анна Берестовая Сайт предварительного голосования партии «Единая Россия» был атакован хакерами с нескольких тысяч IP-адресов. © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости Читайте нас на: «Единая Россия» сообщила, что сайт партии подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Благодаря вовремя сработавшей защите, адреса атакующих удалось заблокировать, прервав попытку обнаружить уязвимые места в работе интернет-ресурса. Для атаки был выбран сайт предварительного голосования PG.ER.RU. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии. Как отметили в IT-отделе партии, в связи с географическим разбросом заблокированных адресов можно сделать вывод, что хакеры использовали специальный бот-нет, создающий сеть из взломанных компьютеров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика