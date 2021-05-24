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Вышли из забоя: как шахтерская оппозиция может навсегда изменить украинскую политику

Егор Левин
14:55 24.05.2021
Станет ли профессиональный союз горняков новой политической силой на Украине? И кто заказал Киеву передел украинского политического «пирога»?
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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В течение последних нескольких лет протесты шахтеров стали настоящим ночным кошмаром для властей Украины. На шахтах в разных уголках страны рабочие отказывались выполнять свои обязанности, требуя справедливой оплаты своего труда, которой в течение тех же нескольких лет не получали.

Отказ от начала работы в шахте или наоборот, от поднятия на поверхность, а также видеообращения к депутатам Европарламента - работники использовали разные способы, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Судя по тому, что, спустя несколько месяцев после этого протесты не только не прекратились, но и стали еще более массовыми, на крик души шахтеров никто не откликнулся. В декабре 2020 года забастовали горняки Волынской и Львовской областей, и украинской части Донбасса. Требования у всех едины - погашение задолженностей по зарплате.

Так, в Нововолынске горняки шахты Бужанская отказались выходить из забоя; неподалеку от них - спускаться, а заодно устроили митинг у здания местной администрации; во Львовской области 75 работников шахты Лесная устроили забастовку прямо под землей. В украинской части Донбасса горняки перекрыли дорогу в центре Мирнограда, заблокировав подъезд к зданию городского совета.

Шахтеры всегда были особой профессиональной кастой. Классовая солидарность в подавляющем большинстве случаев для них важнее государственной принадлежности и национальных предрассудков. А объединение шахтеров запада и востока Украины, которое и является Киеву в страшных снах, в любой момент может стать явью.

Станет ли профессиональный союз горняков новой политической силой на Украине? И кто заказал Киеву передел украинского политического «пирога»? Смотрите о том, появится ли на Украине «не совсем политическая» оппозиция, в новом выпуске программы «Специальный репортаж. Шахты и мат!» на телеканале «Звезда» в 18:30 в понедельник, 24 мая.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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