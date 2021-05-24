МИД РФ обвинил США в превышении разрешенного СНВ числа вооружений

Министерство иностранных дел РФ опубликовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о СНВ. Согласно документу, опубликованному на сайте российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты превысили лимит на 101 единицу.

Уточняется, что у России развернуто 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а у США — 651. Также у России на этих носителях — 1456 боеголовок, у США — 1357.

Кроме того, в распоряжении России имеется 767 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США эта цифра составляет 800.

В Министерстве добавили, США уложились в разрешенное количество вооружений, указанных в третьем пункте, не только за счет сокращений, но и потому, что в одностороннем порядке вывели из засчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н.

Несмотря на переобородование, в РФ не могут подтвердить, что они приведены в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную Договором категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

«Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли решение о продлении действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекал 5 февраля нынешнего года. Соглашение в существующем виде вступило в силу 3 февраля и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Договор был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

В январе замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы заявил, что действие продленного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет распространяться на российские системы «Авангард».