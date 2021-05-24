Путин: специалисты изучают вопрос развертывания площадки по производству российской вакцины «Спутник V» в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Сочи наряду с другими важными вопросами двусторонних отношений между Киргизией и Россией затронул и тему борьбы с пандемией COVID-19.

Как заявил Путин, Россия намерена и дальше оказывать Киргизии поддержку в борьбе с эпидемией инфекции коронавируса в их стране.

«Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире - "Спутника V"», - сообщил глава России.

Владимир Путин отметил, что Россия взаимодействует в борьбе с пандемией с Кыргызстаном и оказывает стране поддержку в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины «Спутник V».

Также президент РФ напомнил, что Россия внимательно следит за ситуацией на таджикско-киргизской границе.