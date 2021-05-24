Противовоздушная эстафета: в Кубани проходит всеармейский этап конкурса АрМИ «Чистое небо»

В Краснодарском крае завершился первый этап всеармейского конкурса ПВО «Чистое небо» - это завершающая стадия отбора на международный вариант «противовоздушной» дисциплины в АрМИ.

Военнослужащие преодолели полосу препятствий и поразили имитирующие пехоту мишени, расставленные на дистанции до полукилометра. Комплексное упражнение выполнялось попарно через эстафету - первая пара состояла из командира отделения и наводчика, а вторая - из старшего стрелка-зенитчика и стрелка-зенитчика.

Всеармейский этап конкурса проходит более сотни человек, формирующих 7 команд - от военных округов, ВДВ, Северного флота и академии ПВО.

Впереди у зенитчиков стрельбы из пулемета ПКТ, ПЗРК «Игла» на БТР-80 и БТР-82А - как с места, так и с движения. Поразить предстоит мишени, имитирующие вертолеты и скоростные воздушные цели - двигаться они будут как навстречу, так и от стреляющих.

Помимо этого, придется посоревноваться в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности - ею станет морское побережье полигона Ейский. Там для конкурсантов найдутся самые разнообразные препятствия - косогор, брод, участок минно-взрывного заграждения и так далее. Водить придется, учитывая условное применение химического оружия в районе трассы.

Международный этап конкурса «Чистое небо» состоится в августе, на полигоне Корла в Китае.