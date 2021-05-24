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В ряде регионов РФ ожидается «несусветно жаркая погода»

Анна Берестовая
01:36 24.05.2021
Жителей востока Европейской России предупредили об аномально жарких днях.
В ряде регионов РФ ожидается «несусветно жаркая погода»
© Фото: Sabine BroseSorge globallookpress
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Очень жаркие дни, во время которых столбики термометров могут подниматься до +37 градусов, продолжатся на территории Поволжья и на Урале. Также сохранятся значительные риски возникновения природных пожаров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

К настоящему моменту аномальная жара держится в регионах уже более двух недель. В соответствии с прогнозом, в ближайшее время ситуация не изменится и температуры будут превышать климатическую норму на 8-12 и, местами, 13 градусов.

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

По словам специалиста, температурный фон грозит опасностью не только лесам в регионах, но и здоровью местного населения. Синоптик также добавил, что 22 мая были побиты сразу несколько рекордов по уровню жары - в Уфе (31,6 градуса), Оренбурге (32,2 градуса), и в Самаре (33,1 градуса).

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