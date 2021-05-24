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Способен остановить сердце: биолог предупредил об опасных свойствах ландыша

Светлана Иванова
13:47 24.05.2021
Из-за содержания конваллятоксина ландыш является ядовитым растением. Причем вещество содержится во всех его частях: плодах, корнях, листьях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Ландыш майский является ядовитым растением, проглатывание частей которого способно привести к летальному исходу. Об этом предупредил кандидат биологических наук, куратор коллекции растений ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин. Как указал специалист в комментарии «Звезде», причина кроется в веществе конваллятоксине, или канвалярине, которое содержит ландыш. Как отметил эксперт, указанное вещество является сердечным гликозидом и применяется как лекарственное средство сердечных заболеваниях.

«Если мы говорим о ландыше майском, то это растение входит в официальную медицину, это лекарственное растение и ядовитое. Прежде всего, оно ядовито тем, что содержит конваллятоксин, или по-другому канвалярин - это вещество, которое является сердечным гликозидом, соответственно, в официальной медицине применяется при острой и  хронической сердечной недостаточностях», - пояснил Филин.

Он добавил, что этот токсин содержится абсолютно во всех частях ландыша: его плодах, корнях, листьях, поэтому пробовать на вкус его нельзя. Это относится, прежде всего, к детям, которые по незнанию могут проглотить части ландыша.

«Если это растение человек, который не знает о токсичности, попробует на вкус и может даже съест его плоды красные, хотя они неприятные на вкус, но вся равно, мало ли дети проглотят его случайно, то закончиться все может очень печально, потому что этот сердечный гликозид при его неправильном употреблении способен полностью остановить ваше сердце», - рассказал эксперт.

Биолог обратил внимание, что усугубить ситуацию может место отравления. Как правило, подобные инциденты происходят в лесу, куда затруднен доступ скорой помощи.

«Если это произошло где-нибудь в лесу, если человек наестся этого ландыша, то это для него может окончиться очень плачевно, человека не успеют спасти, потому что скорая помощь, естественно, ни в какой лес не приедет», - отметил Филин.

Он добавил, что запах ландыша, в свою очередь, хотя и является довольно насыщенным, никакой опасности для здоровья не несет.

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