Гигантский град уничтожил стекла автомобиля, в котором прятались люди

Компания молодых людей, ехавших по трассе Кисловодск-Черкесск, столкнулась со стихийным бедствием в виде не совсем обычного града.

Снежные ледяные шарики в какой-то момент настолько сильно забарабанили по автомобилю, что в заднем стекле начали одна за одной появляться вполне реальные зияющие отверстия.

Автолюбители приняли решение сразу же затормозить и остановиться, в то же время из-за град уже покрылось трещинами переднее стекло.

«Немножко погода шалит», - подписал позже видеозапись в соцсети один из ее участников.

Во избежание аварийной ситуации все участники поездки решили не двигаться дальше, а переждать непогоду, пока не закончится ливень.