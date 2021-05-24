Гигантский град уничтожил стекла автомобиля, в котором прятались люди
Молодым людям, ехавшим по трассе на своей машине, пришлось остановиться, поскольку градины били по машине с такой силой, что продырявили заднее стекло.
© Видео: _sh_.s._sh_, Instagram © Фото: _sh_.s._sh_, Instagram
Компания молодых людей, ехавших по трассе Кисловодск-Черкесск, столкнулась со стихийным бедствием в виде не совсем обычного града.
Снежные ледяные шарики в какой-то момент настолько сильно забарабанили по автомобилю, что в заднем стекле начали одна за одной появляться вполне реальные зияющие отверстия.
Автолюбители приняли решение сразу же затормозить и остановиться, в то же время из-за град уже покрылось трещинами переднее стекло.
«Немножко погода шалит», - подписал позже видеозапись в соцсети один из ее участников.
Во избежание аварийной ситуации все участники поездки решили не двигаться дальше, а переждать непогоду, пока не закончится ливень.