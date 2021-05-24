«Жестко, но соразмерно»: Лавров пообещал не оставить без реакции провокации и недружественные шаги ЕС

Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Однако санкциями и угрозами нашу страну не испугаешь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в интервью газете «Аргументы и факты».

Как отметил Лавров, последней «новеллой» стало выдвижение ЕС новой триады принципов взаимоотношений с Россией.

«Теперь на первое место поставлены "отпор" и "сдерживание" нашей страны. А третий принцип – "взаимодействие" – ограничен исключительно "интересующими ЕС темами". Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему?», - обратил внимание Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что «игры в одни ворота не будет», добавив, что наше государство не испугать санкциями и угрозами.

«На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко , но соразмерно», - предупредил Лавров.

Дипломат заметил, что при всем этом Россия заинтересована в сотрудничестве с Западом, однако только на справедливой основе - при соблюдении общепризнанных норм и основ международного права.