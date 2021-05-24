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В Кировской области толпа людей пыталась остановить автомобиль, водитель которого сбил четырех человек

Алена Миронова
13:24 24.05.2021
Жители Вятских Полян в Кировской области попытались остановить автомобиль, пьяный водитель которого намеревался скрыться с места происшествия.
© Видео: Вести Чувашии, ВКонтакте © Фото: Вести Чувашии, ВКонтакте
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Жители города Вятские Поляны в Кировской области попытались остановить автомобиль, пьяный водитель которого сбил четырех человек. 

Кадрами произошедшего поделились пользователи Сети. На них видно, как толпа людей бьет окна уезжающего автомобиля. При этом на дороге сидят и лежат молодые люди, сбитые автомобилем.

«Посетитель одного из кафе, управляя автомобилем, совершил наезд на посетителей этого же заведения, в результате чего травмированы четыре человека»‎, - сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 мая. Полиция задержала водителя автомобиля в этот же день спустя некоторое время. Отмечается, что при задержании он был в нетрезвом состоянии. На нарушителя составили административный протокол по части третьей статьи 12.27 КоАП РФ - «Невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен».

В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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