Грандиозные маневры: в Балтфлоте назвали «Запад-2021» одной из главных задач на летний период обучения

Одна из главных задач Балтийского флота в летнем периоде обучения - подготовка к стратегическим учениям «Запад-2021», которые запланированы на осень, сообщает Министерство обороны РФ.

Комиссии штаба Балтфлота приступили к проверке готовности соединений и воинских частей к летнему периоду, который стартует в российской армии уже в июне.

Проверяются полигоны, материально-техническая база, состояние вооружения и техники. Специалисты соорудили свыше 300 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовкам.

Для обучения и тренировок военнослужащих изготовлены более 200 мишеней, которые имитируют разнообразные цели и объекты противника, включая танки, автомобили и людей. Созданы учебные минные поля, искусственные инженерные препятствия для нанесения ущерба условному противнику во время тренировок.