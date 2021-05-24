В стране и мире В Роскомнадзоре заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке Алена Миронова Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google. © Фото: Andrea Ronchini, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 июля предварительные слушания по заявлению Google, который требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу. «Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно», - передает РИА Новости слова Субботина. Известно, что Google оспаривает 12 уведомлений Роскомнадзора с требованием ограничения доступа к информационному ресурсу. Однако само содержание оспариваемых уведомлений в материалах суда не приводится. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика