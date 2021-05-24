В Роскомнадзоре заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке
Роскомнадзор отреагировал на судебный иск Google.
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Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.
Арбитражный суд Москвы назначил на 14 июля предварительные слушания по заявлению Google, который требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу.
«Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно», - передает РИА Новости слова Субботина.
Известно, что Google оспаривает 12 уведомлений Роскомнадзора с требованием ограничения доступа к информационному ресурсу. Однако само содержание оспариваемых уведомлений в материалах суда не приводится.