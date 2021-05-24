Опасный побег: в Бурятии «черным» лесорубам не удалось уйти задним ходом от погони лесников

Лесники в Тарбагатайском районе Бурятии во время во время рядового рейдового патрулирования услышали звук работающей бензопилы. Проехав к месту предполагаемой незаконной вырубки сотрудники Заудинского лесничества увидели двух мужчин в масках и перчатках, которые пилили древесину.

Как сообщило Агентство лесного хозяйства Бурятии, нарушители сразу же быстро сели в свой «УАЗ» и попытались скрыться задним ходом, надеясь уйти от погони. Однако долго так ехать не получилось, и на развилке мужчины решили все же развернулись, протаранив машину лесников, после чего продолжили отступление.

В этот момент участковый лесничий оставил автомобиль и побежал за «черными» лесорубами. Он на ходу остановил машину нарушителей и задержал водителя, однако его соучастнику удалось скрыться. Нарушителем оказался житель поселка Николаевский Тарбагатайского района.

Незаконно заготовленная древесина в количестве около 5 кубометров, автомобиль «УАЗ» и бензопила у нарушителей были изъяты. Ущерб, причиненный лесному фонду Бурятии, составил более 115 тысяч рублей.