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Лавров заявил, что Киев «переводит стрелки» на Москву из-за Донбасса

Светлана Иванова
12:02 24.05.2021
Украинское руководство должно сначала определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав государства, а затем четко и последовательно претворять в жизнь комплекс мер, который был затвержден в резолюции СБ ООН и является обязательным к исполнению, указал глава МИД РФ.
Лавров заявил, что Киев «переводит стрелки» на Москву из-за Донбасса
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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На Донбассе идет внутриукраинский вооруженный конфликт, который стал следствием госпереворота и прихода к власти в Киеве радикальных националистических сил. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты». Глава МИД РФ ответил на вопрос журналиста, стоит ли считать опасной эскалацией конфликта концентрацию войск вокруг Донбасса, случившейся в апреле, и может ли потенциальное обострение конфликта стать детонатором Третьей мировой войны.

Лавров, в свою очередь, указал, что после прихода к власти украинские радикалы и националисты стали насаждать свои порядки в стране и расправляться с несогласными. Жители Донбасса оказались в их числе, потому что отстаивают свободу, национально-культурную идентичность и право говорить на родном языке.

Глава МИД РФ обратил внимание, что Киев не хочет признавать законные интересы жителей Донбасса, в частности, предоставлять особый статус территории, что предусмотрено Минскими соглашениями.

По словам Лаврова, украинское руководство «переводит стрелки» на Москву, предпринимая попытки выставить ее стороной конфликта, а также выдвигает требования усилить антироссийские санкции.

Глава российского внешнеполитического ведомства объяснил нежелание Киева предоставить особый статус Донецку и Луганску текущим политическим курсом украинской власти.

«Судя по всему, в Киеве считают, что предоставление Отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе украинского государства – а это ключевой элемент Минских соглашений – станет препятствием для продолжения нынешней политики. Политики оголтелого национализма, русофобии, насильственной украинизации, подавления независимых СМИ и преследования несогласных, разрыва вековых связей между нашими народами», - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что украинское руководство должно сначала определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав государства, а затем четко и последовательно претворять в жизнь комплекс мер, который был затвержден в резолюции СБ ООН и является обязательным к исполнению.

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