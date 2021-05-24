В Роскачестве посоветовали не покупать крем от солнца с цитрусовыми маслами

Эксперты Роскачества заявили, что не рекомендуют выбирать для поездок на море крем для защиты от солнца с эфирными маслами цитрусовых, так они могут оказать прямо противоположный эффект - и вместо полезного эффекта оказать только губительный.

Как объяснили специалисты, сам непосредственно витамин С действительно усиливает действие солнцезащитной косметики, поэтому его можно наносить в виде сыворотки. Однако крем от солнечных ожогов с эфирными маслами цитрусовых, наоборот, повышает чувствительность к солнцу.

«Лучше не использовать витамин С в виде L-аскорбиновой кислоты, так как она может вызвать раздражение, а это означает - дополнительное повреждение кожи, из-за чего риск развития заболеваний на солнце - повысится», - предупредили на сайте ведомства.

Если вы едете отдыхать в жаркие страны, то в Роскачестве рекомендуют выбирать крем только с физическими фильтрами (в средствах, где комбинируются оба вида фильтров, - концентрация физических гораздо ниже). Если не удается найти такой крем, то следует обращать внимание на том, чтобы оксид цинка в его составе был перечислен раньше чем другие химические фильтры.

Также в День диагностики меланомы, который специалисты датируют 24 мая, в ведомстве напомнили, что с 2020 года российский технический регламент запрещает использовать в несмываемой косметике консерванты метилхлороизотиазолинон (methylisothiazolinone) и метилизотиазолинон (methylchloroisothiazolinone), однако у производителей остается переходный период, и не все успели изменить рецептуры. Поэтому солнцезащитный крем следует выбирать без вышеуказанных компонентов в составе.

Наносить крем рекомендуется плотным слоем за 15 минут до выхода на улицу. При длительном пребывании на солнце рекомендовано обновлять его каждые 2 часа независимо от состава.