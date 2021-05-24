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«Зрение снижается безболезненно»: врач рассказала, как часто следует посещать офтальмолога

Алена Миронова
12:01 24.05.2021
Врач-офтальмолог предупредила о важности своевременного обращения к врачу по поводу зрения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jochen Tack, imageBROKER, Globallookpress
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При проблемах со зрением только лично врач сможет дать индивидуальные рекомендации. О том, когда следует обратиться к специалисту, «Звезде» рассказала врач-офтальмолог Мария Будзинская.

Эксперт отметила, что без офтальмологического осмотра нельзя точно поставить диагноз. На сегодняшний день очень распространено такое заболевание, как синдром сухого глаза.

«В зависимости от стадии этого заболевания, назначаются те или иные слезозаменяющие капли. Может быть, у кого-то есть аллергический фон, кто-то аллергик, тогда нужно покупать слезозаменяющие капли без консервантов. Они дороже, у них меньше срок хранения, но нет консервантов, поэтому нет дополнительного аллергического фона», - отметила врач.

Однако сказать однозначно, какие именно капли лучше - нельзя. Их нужно подбирать индивидуально с лечащим врачом. 

«Осмотр офтальмолога - он входит во все профосмотры. И начиная со школьного возраста, детишек в зависимости от возраста, помладше - чаще, более старших - раз в году. И дальше профилактический осмотр раз в год. Сейчас на многих предприятиях, которые своим сотрудникам оформляют страховки ДМС, там тоже офтальмолог раз в году. А уж после 50 лет обязательно внутриглазное давление надо смотреть и прочие проблемы. Когда уже заболит - уже бывает поздно», - заметила офтальмолог.

При этом, обратила внимание врач, следует помнить о том, что многие офтальмологические болезни «не болят».

«Внутри глаза болевых рецепторов нет. Зрение снижается безболезненно, к сожалению. А человек может просто не замечать, допустим, у него идет нарушение темновой адаптации, а он думает, что это так и должно быть. Поскольку не болит, многие люди думают, что, действительно, это у всех так. На самом деле развивается заболевание», - заявила эксперт.

Говоря о синдроме сухого глаза, врач также призвала обратиться к офтальмологу, поскольку причины появления данного заболевания у всех различны. У кого-то это может быть следствием аллергии, у кого-то - сахарного диабета или какого-либо другого заболевания.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, как не потерять зрение при долгой работе за компьютером. Так, для профилактики достаточно через каждые три-четыре часа работы выполнять упражнения в течение нескольких минут, отметила эксперт.

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