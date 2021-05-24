Северный гигант: атомный ракетный крейсер «Петр Великий» возглавил учения в Баренцевом море

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», вышел в Баренцево море. За ним последовало более 10 малых ракетных и противолодочных кораблей и тральщиков, подводные лодки, а также самолеты и вертолеты вместе с отрядом спецназначения Кольской флотилии по борьбе с подводными диверсантами. Все эти силы были выведены в море, чтобы принять участие в межвидовых учениях.

Едва корабли покинули Североморск, как началась отработка прохода по протраленному от мин фарватеру. После этого была отражена атака условных диверсантов, использующих быстроходные лодки - они были остановлены огнем морпехов и корабельной охраны с верхней палубы «Петра Великого».

Выйдя в открытое море, корабли провели маневрирование в походном ордере, вместе с вертолетами Ка-27 и самолетами Ил-38 нашли подлодку условного противника. В этом сильно помогли спускаемая с вертолета гидроакустическая станция и сбрасываемые с самолета гидроакустические буи.

Учениями руководил заместитель командующий Северным флотом, вице-адмирал Олег Голубев. Выполнив поставленные задачи, задействованные силы вернулись в пункты базирования.