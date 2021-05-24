В стране и мире В Петрозаводске в телевышку ударила молния Валентина Пескова Гроза в столице Карелии не нанесла ущерба телевизионным станциям, но впечатление на местных жителей произвела довольно эффектное. © Видео: Послушано в ПТЗ, ВКонтакте © Фото: Послушано в ПТЗ, ВКонтакте Читайте нас на: В телевышку Петрозаводска, построенную на Перевалке, во время грозы и ливня ударил разряд молнии. Вспышка электрического луча под напряжением с неба была довольно эффектной, так что случайно снявший ее на видео местный житель - неподдельно выразил вслух свою восхищенную реакцию междометием.



Инцидент также зафиксировала камера наблюдения. Происшествие предположительно произошло вечером 23 мая, когда Петрозаводск накрыл сильный ливень с грозой. Об каком-либо нанесенном ущербе или повреждениях телецентра - не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика