В Петрозаводске в телевышку ударила молния
Гроза в столице Карелии не нанесла ущерба телевизионным станциям, но впечатление на местных жителей произвела довольно эффектное.
© Видео: Послушано в ПТЗ, ВКонтакте © Фото: Послушано в ПТЗ, ВКонтакте
В телевышку Петрозаводска, построенную на Перевалке, во время грозы и ливня ударил разряд молнии.
Вспышка электрического луча под напряжением с неба была довольно эффектной, так что случайно снявший ее на видео местный житель - неподдельно выразил вслух свою восхищенную реакцию междометием.
Инцидент также зафиксировала камера наблюдения. Происшествие предположительно произошло вечером 23 мая, когда Петрозаводск накрыл сильный ливень с грозой. Об каком-либо нанесенном ущербе или повреждениях телецентра - не сообщается.