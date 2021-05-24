Вздымая песок и мча через болота: в Тыве проходит конкурс «Военное ралли»
За выход в финал борются шесть команд - у каждой по четыре машины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Центральном военном округе стартовал всероссийский этап конкурса «Военное ралли». Зрелищная гонка проходит в Тыве.
На грузовых автомобилях водителям необходимо преодолеть 90 километров по пересеченной местной, горному рельефу и песчаным участкам. Важно - не превышать скорость и пройти маршрут максимально точно.
Координаты маршрута водители получили за несколько минут до старта, но уже заранее знали, что впереди немало испытаний - затяжные подъемы и крутые спуски по труднопроходимым участкам.