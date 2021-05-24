Генпрокуратура направила в суд уголовное дело главаря одной из крупнейших в стране ОПГ Гагиева

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело главаря одной из крупнейших в стране организованной преступной группировки Аслана Гагиева. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«В 2012-2013 годах по указанию обвиняемого в Северной Осетии участниками [созданных им] банд совершены шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа», - отмечается в сообщении.

Гагиев, по прозвищу «Джако», был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года на основании запроса МВД. Однако уже пять месяцев спустя его задержали в Австрии, откуда в 2018 году экстрадировали в Россию.